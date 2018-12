später lesen Polizeibericht Auto auf Parkplatz gerammt und geflüchtet Teilen

Zwischen 12.10 und 13.05 Uhr am Freitag kam es in der Dieselstraße in Saarlouis auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt zu einem Unfall. Der Fahrer kollidierte bei einem Parkmanöver mit einem Skoda Oktavia, der – wie die Polizei es beschreibt – „stärker beschädigt wurde“.