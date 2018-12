Am Haupteingang von Globus hatten sie an die 600 neue Verbandskästen aufgebaut. Die gab es von neun bis 18 Uhr umsonst im Austausch gegen die alten Kästen. Als Gegenleistung war eine Spende für die SZ-Aktion „Hilf-Mit!“ möglich. „Das wird sehr gut angenommen“, sagte Christian Diekow zur Mittagszeit. Er war einer von rund 20 Helfern, die über den Tag verteilt Globus-Kunden informierten. „Die Leute sind sehr überrascht, wie alt ihre Verbandskästen schon sind.“ Mit die Ältesten stammten von Anfang der 1990er Jahre. Andere seien so alt, „da ist noch gar kein Ablaufdatum drauf“.

„Die Leute spenden auch eifrig“, sagte Diekow. Um die 300 alte Verbandskästen hatte das DRK bis Mittag aus dem Verkehr gezogen. Die Aktion habe er in der Zeitung gelesen, sagte Manfred Freytag. Für Notfälle habe er „einen im Auto und einen im Keller.“ Gut gelaufen war am Samstag auch die zweite und letzte Runde Erbsensuppe des THW Saarlouis in diesem Jahr. Vergangenes Wochenende waren es bei stürmisch regnerischem Wetter noch um die 250 Portionen gewesen. Nun gingen an die 300 über die Theke auf dem Großen Markt. Der Erlös geht an „Hilf-Mit!“. Mit 18 Helfern stemmten das THW die lange Warteschlange der Eintopf-Liebhaber.