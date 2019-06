Fridays for future : Klima-Demo ist erst an diesem Samstag

Saarlouis Nicht die Bewegung „Fridays For Future“, sondern die Grüne Jugend Saarlouis plus weitere Organisationen laden zu einer Demo für Klimaschutz im Kreis Saarlouis ein: auf dem Kleinen Markt, 11 Uhr, aber erst am Samstag, 29. Juni (nicht, wie berichtet am Freitag).