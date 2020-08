Theater : Festival Spielstark läuft mit zwei Stücken im Theater am Ring in Saarlouis

Festival Spielstark läuft mit zwei Stücken im Theater am Ring in Saarlouis

Saarlouis Schulen und Kitas können sich zu einem neuen Durchgang vonSpielstark anmelden. Die beiden Stücke heißen „Zwei Monster“ und „Die Wanze“.

Im Rahmen des 19. Kinder- Jugend und Familienfestivals Spielstark finden zwei Aufführungen in Saarlouis, im Theater am Ring statt. „Zwei Monster“ ist für Kinder ab vier Jahren und die „Die Wanze“ für Jugendliche ab zehn Jahren. Das Angebot ist für Schulen und Kitas. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Auch in Zeiten von Corona setzen die Städte Ottweiler und Saarlouis ihre Kooperation mit dem Saarbrücker Theater am Kästnerplatz überzwerg fort und veranstalten gemeinsam das 19. Kinder-, Jugend- und Familienfestival Spielstark. In Saarlouis wird es zwei Stücke und drei Aufführungen geben. Sowohl die Theatermacher von Überzwerg als auch die Saarlouiser Kulturschaffenden haben Hygienekonzepte entwickelt, die Aufführungen in Zeiten der Pandemie möglich machen.