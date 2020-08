Polizei Saarlouis : Jugendliche erschrecken Passanten mit Plastikwaffe am Kleinen Markt

Saarlouis Mit einer Schusswaffe hätten zwei Jugendliche am Kleinen Markt in Saarlouis hantiert, hat am Montagabend eine Zeugin der Polizei Saarlouis gegen 18.50 Uhr gemeldet. Sie berichtete, dass die zwei junge Männer sich mit der Schusswaffe in ein großes Bekleidungsgeschäft begeben hätten.