Saarlouis Nach den vielen Meldungen vom Freitag blieben Corona-Meldungen im Kreis auch am Montag aus.

Im Landkreis Saarlouis sind am Montag keine neuen Covid 19-Infektionen gemeldet worden. Das teilte der Landkreis mit. Bereits am Samstag und am Sonntag hatte es keine Meldungen gegeben. Es bleibt also weiter bei 624 bekannten Corona-Infektionen im Kreis und bei 557 genesenen Patienten.