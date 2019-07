Altstadtfeschd : Ausgelassen feiern im Herzen von Saarlouis

Der Altstadt-Förderverein präsentierte das Programm nebst Plakat zum Altstadtfest (von links): William Leonardo Zoltan, Ernst Müller, der Vorsitzende Raoul Mailänder, Holger Zenner, Schausteller Ewald Roos, Camelo Lo Porto und (nicht zu vergessen) Hund Layla. Foto: Jörg O. Laux

Saarlouis Musik und gute Laune in den Gassen der Altstadt. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, steigt das Feschd in Saarlouis.

Von Jörg O. Laux

Die Saarlouiser Altstadt ist auch in diesem Jahr wieder in Feierlaune. Von Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juli, geht es in die 43. Auflage des beliebten Altstadtfeschds. Mit Musik auf fünf Bühnen, kalten Getränken und feinen Leckereien lädt der Altstadt Förderverein wieder dazu ein, drei Tage lang in der Altstadt zu feiern.

Musikalisch tut sich dabei allerhand auf den Bühnen. Dabei bleibt das Altstadtfeschd seiner Philosophie treu, Bands aus der Region ein Podium für ihre Musik zu bieten. So geben sich auf drei der fünf Bühnen in der Altstadt lokale Bands, teils auch mit eigener Musik das Mikro in die Hand. Während auf der Bühne in der Sonnenstraße, der Strad-del-Sol-Bühne, italienische Lebensfreude zelebriert wird, lässt man es auf der Rockstage vor dem 7. Himmel etwas heftiger krachen. Unter anderem stehen dort am Samstagabend Surrender the Crown auf der Bühne. Die saarländische Band hat dieses Jahr bei Rock am Ring gespielt und kann sich inzwischen auch überregional über eine stattliche Fangemeinde freuen.

Eröffnung mit Tonton-Preisverleihung

Auf der Rockstage wird das Altstadtfest dann auch am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr mit der traditionellen Tonton-Preisverleihung und dem Fassanstich durch Schirmherrn Oberbürgermeister Peter Demmer eröffnet. Der Tonton-Preis geht an den Musiker Herry Schmitt (wir berichteten). Wie es gute Tradition bei der Tonton-Preisverleihung ist, hält sein Vorgänger die Laudatio. Weil aber Rainer Calmund „in Urlaub fahren musste“ – so klagt der ausgezeichnete Lügner von 2018 – wird er sich vertreten lassen. Danach startet auf allen Bühnen das Programm mit Musik für jeden Geschmack. Von abwechslungsreichen, regionalen Klängen auf der Humpen-Bühne über Partymusik vor der Tagesbar, Rock, Metal und Alternative auf der Rockstage über italienische Lebensfreude auf der Strada-del-Sol-Bühne bis hin zu akustischen Klängen auf der Bühne am Irish Pub.

Livemusik endet um 0.30 Uhr

Gefeiert werden darf drinnen und draußen bis drei Uhr nachts, die Musik auf den Bühnen endet gegen 0.30 Uhr. Und um den Glasbruch möglichst gering zu halten und trotzdem nicht auf Plastikbecher umsteigen zu müssen, wird erstmals flächendeckend Glaspfand (außer in Restaurants) eingeführt. Übrigens findet parallel auf dem Kleinen Markt quasi als Erweiterung des Altstadtfeschds von Freitag bis Samstag ein Kram-Markt mit Karussells, Eis-, Crêpes- und Popcorn statt.

Das Programm