Im Netz : „Eine Melodie, die Franz auf den Punkt bringt“

Sebastian Heinz (links) und Markus Trennhäuser in dessen Studio in Picard. Sie diskutieren über eine Melodie, die Heinz auf dem Keyboard angespielt hat. Foto: Thomas Seeber

Picard Zwei Saarlouiser Mittdreißiger gehören zu den Machern der ersten Internet-Serie des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Markus Trennheuser und Sebastian Heinz lieferten Plot und Musik zu „Patchwork Gangsta“.

Von Johannes Werres

Das muss erstmal einer nachmachen. Nur ganz beiläufig nennt Sebastian Heinz, 33, den Beruf, den er gelernt hat: „Airline-Pilot“. Mit Zulassung für Passagiermaschinen. Wie? „Ja. Aber als ich die Zulassung hatte, wusste ich, das macht mich nicht glücklich.“ Also ließ er das Fliegen. „Ich machte das, was ich schon mit 15 begonnen habe, Klavierspielen und vor allem Komponieren. Ich meldete ein Gewerbe als Komponist an.“ Und sagt gleich drauf: „Ich hatte noch nie ein so konkretes Gefühl von richtig wie da.“ Vor sieben Jahren war das, er gibt auch Klavierunterricht, „und es fühlt sich richtig gut an“.

Sebastian Heinz und Markus Trennheuser, 36, auch er aus Saarlouis, haben Plot und Musik zur ersten reinen Internet-Serie der öffentlich-rechtlichen Sender entwickelt. Die zehnteilige Serie „Patchwork Gangsta“ ist nur auf You Tube im Internet zu sehen. Produziert wurde die Serie bei „funk“, so heißt die gemeinsame Abteilung von ARD und ZDF, angesiedelt beim Südwestrundfunk (SWR).

Eine Mischung aus Tragödie und Comedy

Der Plot, also die Grundidee, stammt von Trennheuser. Eine „Tramedie“, wie es der SWR nennt, eine Mischung aus Tragödie und Comedy. „Viele Slapstick-Anteile“, sagt Trennheuser. Zwei Welten prallen aufeinander, die des bürgerlichen Alltag und die des Hip Hop. Hier Franz, Bankangestellter, „in seinem bürgerlichen Gefängnis mit allen Erwartungen“, aus dem er eigentlich ausbrechen will. Dort Amir, ein Dealer und begabter Rapper, der die Bank überfällt, um seine Schulden bezahlen zu können. Franz ergreift die Chance, Amir zu erpressen, er will halbe-halbe machen. Die beiden geraten mitsamt ihren Lebenswelten in wachsende Abhängigkeit voneinander.

Trennheuser schickte den Plot an Christian Karsch. Der war bei „funk“ verantwortlicher Redakteur, man kannte sich, weil Trennheuser bei ihm mal ein Video-Volontariat gemacht hatte. Die Idee kam an. Eine Maschinerie kam in Gang. „Wir haben die Idee im Writer’s Room weiterentwickelt“, erzählt Trennheuser, „wie bei Netflix.“ Nicht einer also, sondern eine ganze Gruppe trieb die Handlung fürs Drehbuch über zehn Teile voran. Spezialisten waren dabei, die auf die „Zielgruppenaffinität“ achteten. Oder auf das Frauenbild. Oder wie Promi-Rapper Falk Schacht darauf, dass Dialoge und Logik auch der aktuellen Hip Hop-Szene entsprechen.

Die beiden Hauptdarsteller von „Patchwork Gangsta“: Stefan Mocker (Franz, links) und Haben Tesfai (Amir) . Foto: SWR

„Da hat sich viel geändert“, sagt Trennheuser. Er macht selbst seit 20 Jahren Rap, man kennt ihn bestens als Rapper „Drehmoment“. Hip Hop „tritt heute nicht mehr so politisch auf wie früher“, daran habe auch er sich gewöhnen müssen.

Schließlich wurde „Patchwork Gangsta“ gedreht, alle zehn Folgen in 30 Tagen, was extrem schnell ist, Regie und Drehbuch Christian Karsch.

Trennheuser ist ein Multitalent. Nach dem Studium der Kulturwissenschaften in Saarbrücken rappte er, er moderierte beim Jugendsender Unser Ding, war freier Reporter beim SR, machte sich mit Sebastian Heinz 2017 selbstständig.

Warum nicht mal für den „Tatort“?

Die Firma In „Pulse Productions“ bietet Videoproduktionen in allen Bereichen an. Unter den Referenzen finden sich ein Beitrag für die ProSieben-Reihe „galileo“ ebenso wie Filme zur Urban Art-Schau im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Die beiden Video-Macher wollen weiter Filme machen und Soundtracks, also Filmmusik. Warum nicht auch, sagt Trennheuser, mal für einen Tatort? Der Soundtrack für „Patchwork Gangsta“: Erstrangig wichtig für einen solchen Film mit hohem Musikanteil. Die Filmmusik stammt wieder vom Duo Trennheuser und Heinz.

Beide Welten, die von Amir ebenso wie die von Franz, mussten sich musikalisch wiederfinden lassen. „Wir brauchten eine Melodie, die Franz auf den Punkt bringt“, sagt Heinz. Für ihn klar, dass dort viele Anklänge an die Musik der 80er hineingehörten. Wie macht man das?

Heinz: „Ich denke zwölf Stunden vorher darüber nach, wie sich diese Gestalt wohl anfühlt.“ Auf dem Keyboard unter anderem in Trennheusers Studio in Picard spielte er seine Ideen an, fragte sich, ob sich andere den Charakter so vorstellen konnten. „Wie klingt dieser Typ? Wenn man es dann hat, dann weiß man’s. Man spürt es tatsächlich.“