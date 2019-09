Saarlouis : Mann mit Messer bedroht Kunden in Supermarkt

Saarlouis Am Samstagnachmittag hat ein 40-jähriger Mann in einem Saarlouiser Supermarkt mit einem Messer in der Hand Kunden bedroht. Das hat die Polizei in Saarlouis mitgeteilt. Außerdem soll er lautstark Straftaten angedroht haben.

Verletzt wurde niemand.

Der Tatverdächtige befand sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand, konnte jedoch widerstandlos festgenommen werden.

Die Person wurde nach richterlicher Anordnung – zur Verhinderung weiterer Straftaten – in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Auf den Mann kommt nun Ermittlungsverfahren wegen mehreren Straftaten zu.