Feuerwehr und Hilfsdienste : Hilfsdienste trotzten dem Dauerregen

Dillingen Am Samstag fand in Diefflen der Tag der Dillinger Hilfsdienste mit anschließender Feuerwehrhauptübung statt.

„Wasser sind wir ja gewöhnt, aber nicht von oben!“ Tobias Wagner, stellvertretender Vorsitzender der DLRG Dillingen, nimmt’s mit Humor. Tatsächlich hätte das Wetter am Tag der Hilfsdienste am Samstag in Diefflen schöner ausfallen können, was auch Bürgermeister Franz-Josef Berg anlässlich der Eröffnung am Samstagvormittag dem Aktionstag wünschte. Stattdessen schüttete es teilweise wie aus Eimern. Für die Dillinger Hilfsdienste, die anlässlich des 50-jährigen Jubiläums Diefflens als Dillinger Stadtteil den Tag der Hilfsdienste auf den Brunnenplatz in Diefflen verlegt hatten, ist schlechtes Wetter natürlich kein Problem.