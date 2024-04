Radrennen aufgewertet Warum der Bund Deutscher Radfahrer diesmal besonders genau nach Überherrn schaut

Die 40. Auflage des Überherrner Radrennens auf dem Saargau wartet in diesem Jahr mit einem besonderen Höhepunkt auf: Gleich zu Beginn der Traditionsveranstaltung an diesem Sonntag findet ab 9 Uhr ein Bundessichtungsrennen für die Altersklasse U 17 statt. Das bedeutet konkret, dass nicht weniger als 112 gemeldete Rad-Talente aus 13 Landesverbänden bei der Jubiläumsausgabe des Rennens um Punkte für die Rangliste kämpfen und intensiv von Vertretern des Bunds Deutscher Radfahrer (BDR) in Augenschein genommen werden. Auf dem Programm stehen für die U 17-Fahrer fünf Runden auf dem 14,1 Kilometer langen Rundkurs zwischen Ittersdorf und Rammelfangen, also 70,5 Kilometer insgesamt.