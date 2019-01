Er ist Lehrer am Gymnasium in Birkenfeld. Seit fast zehn Jahren ist er Ortsvorsteher in Steinbach. Seine programmatischen Schwerpunkte sind: Kinderbetreuung und Bildung, Stärkung der Vereine und Schaffung einer guten Zukunft für die Stadtteile.

Jörg Wilbois, der seit Kindertagen sein Herz an die Blasmusik verloren hat (er spielt Tenorhorn), vergleicht seine Rolle als Bürgermeister – sollte er gewählt werden – mit der eines Dirigenten, dessen Aufgabe es ist, aus vielen unterschiedlichen Instrumenten und Stimmen ein wohlklingendes Ganzes zu schaffen.

So will er das Rathaus führen und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sein. Ohne Gegenstimme wurde Wilbois in geheimer Wahl zum SPD-Kandidaten gewählt.