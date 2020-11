Kolumne Lock-Buch der SZ-Redaktion Saarlouis : Wie auf hoher See

Wie auf hoher See

Logbücher sind die Tagebücher auf hoher See. Gut, es ist auf dem Schiff nur der Kapitän, der da reinschreibt, hier dürfen es dagegen nicht nur die Offiziere und Steuerleute, sondern gleichsam auch die (Leicht-)Matrosen (mwd).

Und auch der Mensch in der Kombüse, wie ja bekanntlich die Küche an Bord heißt, der/die Smutje also.