Was muss geheim bleiben? : Datenschutz sorgt so schon mal für Datenstutz

Datenschutz sorgt so schon mal für Datenstutz

Was muss geheim bleiben?

Die aktuelle Wochenkolumne aus der SZ-Lokalredaktion Saarlouis.

Es wurde an dieser Stelle zwar mehrfach daran erinnert, dass es in Sachen Corona nicht nötig sein dürfte, persönliche Identifizierung ausschließen zu müssen, aber das half nichts. Damit sich niemand eklig das Maul zerreißen kann, muss verschlüsselt werden. Manchmal im Lauf der Zeit immer mehr.

So hatte die Zeitung zuerst Geschlecht, Wohnort und Alter derjenigen übermittelt bekommen, die positiv auf Covid 19 getestet worden waren. Muss nicht, kann aber zu identifizierbarer Berichterstattung führen: Allzu viele über Hundertjähriges gibt es, sagen wir mal, in Bous nicht. Zwölfjähriger aus Nalbach an einer Dillinger Schule? Da wird’s strittig: Wer ihn kennt, weiß wohl, wer gemeint ist, der Leser aus Wadgassen wird nicht drauf kommen.