Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne Unsere Woche : Nichts tun? Ist doch nicht vorstellbar

Foto: SZ/Robby Lorenz

Solange wir nicht wissen, was die Schulen in anderen saarländischen Städten und Gemeinden machen . . . Nein das war natürlich nicht die Entscheidungsgrundlage, als es darum ging, auf positive Tests am Geschwister-Scholl-Gymnasium zu reagieren.