Wo die Hoffnung regiert : Alles im grünen Bereich

Es sind graue und kalte Tage, die vor uns liegen. Nicht nur wegen des beginnenden Winters, sondern auch wegen der mehr als deprimierenden Corona-Lage. Dies verrät schon ein Blick auf die deutschlandweite Inzidenz-Karte.

Die erstrahlt in den meisten Regionen mittlerweile in tiefem Dunkelrot oder unheilverkündendem Schwarz. Und die Aussichten sehen derzeit noch düsterer aus.

Wer sich dagegen die Corona-Karte des Saarlandes anschaut, die noch immer regelmäßig vom saarländischen Gesundheitsministerium in den Sozialen Medien geteilt wird, der stellt überrascht fest: Alles im grünen Bereich. Selbst der Landkreis Saarlouis mit seiner über dem Bundesdurchschnitt liegenden 470er-Inzidenz strahlt voller Hoffnung in einem beruhigenden saftigen Grün. Da drängt sich der Gedanke geradezu auf: Im Haus von Ministerin Monika Bachmann sind offenbar keine Schwarzmaler wie im Rest der Bundesrepublik am Werk. Und das bei einem CDU-geführten Hause!