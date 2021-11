Zahlen von Montag für den Kreis Saarlouis : 30 neue Corona-Fälle – Inzidenz-Wert sinkt wieder knapp unter 500

(Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Karmann

Kreis Saarlouis 30 neue Corona-Infektionen sind am Montag im Kreis Saarlouis bekannt geworden. Die neuen Fälle verteilen sich nach Angaben des Landkreises wie folgt auf die Kommunen: Acht Betroffene leben in Saarlouis, vier in Bous, jeweils drei in Dillingen und Schwalbach, jeweils zwei in Rehlingen-Siersburg, Saarwellingen, Ensdorf und Nalbach sowie jeweils einer in Schmelz und Wallerfangen.

In zwei Fällen läuft die Ermittlung noch. Die Zahl der Genesenen hat sich derweil um 94 erhöht.

Somit sind derzeit 1703 Menschen im Kreis Saarlouis nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Fälle (293) gibt es derzeit in der Stadt Saarlouis.

Seit Beginn der Pandemie ist bei 12 988 Menschen aus dem Kreis Saarlouis eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. 11 114 Betroffene gelten mittlerweile wieder als genesen, 171 sind an oder mit Corona verstorben.