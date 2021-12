Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland sinkt zweiten Tag in Folge – aber weitere Todesfälle

Nach dem Auftreten der neuen Coronavirus-Variante Omikron forschen Experten nach weiterhin wirkungsvollen Impfmitteln. Foto: dpa/Boris Roessler

Saarbrücken/Berlin Für alle saarländischen Landkreise meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) rückläufige Infektionszahlen im Wochenvergleich. Auch deutschlandweit zeigt die Tendenz den zweiten Tag nach unten. Die einzelnen Angaben hier im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch, 1. Dezember, 681 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 268 gewesen. 61 639 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren zudem drei weitere Todesfälle. Damit starben 1115 Menschen seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.

Die Inzidenz liegt saarlandweit bei 412,3 und damit den zweiten Tag in Folge niedriger als am Vortag. Am Dienstag hatte der Wert 441,4 betragen. Der Landkreis Saarlouis bleibt zwar bei der Inzidenz die Region mit dem höchsten Wert. Er liegt bei 474,4, sank allerdings erheblich. Am Dienstag war in der Statistik noch 495,5 angegeben worden. Sinkende Tendenz melden alle Landkreise. Die niedrigste Ansteckungsrate binnen sieben Tage auf 100 000 Einwohner hochgerechnet hält weiterhin das St. Wendeler Land mit 262,6. Alle Zahlen gibt’s auch in der Tabelle.

RKI registriert 29 364 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank zum zweiten Mal in Folge auch auf Deutschlandebene. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 442,9 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert leicht darunter bei 452,2 gelegen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 404,5 gelegen (Vormonat: 118,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 67 186 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 3.55 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 66 884 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 446 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 335 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 903 999 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 5,73 an (Montag: mit 5,52). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.