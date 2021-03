Kolumne Apropos : Einen Gammler als Pausenbrot

Wer erinnert sich noch an den Weck mit einem Schaumkuss drin? Astrid Dörr schreibt in der Kolumne Apropos über den Gammler.

Sie erinnern sich? Ein Schaumkuss zwischen zwei Brötchenhälften zerdrückt. Zur Schulzeit gab es fast keine Pause, in der ich mir nicht ein Brötchen mit einem leckeren Schokokuss gekauft habe. Das muss wohl in den 1970er- und 1980er-Jahren gewesen sein, als es das belegte Brötchen in Deutschland als günstiges Frühstück gab. Ich habe, glaube ich, 50 Pfennig bezahlt.