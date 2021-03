Affäre? Nein: Skandal! : Sprachlich aufrüsten

In der Kolumne Apropos stellt sich Mathias Winters die Frage Affäre oder doch eher Skandal?

Es hat damit zu tun, dass wir als Volk ein etwas zu nachsichtiger Arbeitgeber sind. Bitte nicht vergessen: Wir sind das für unsere Vertreter in Bundes- und Landtagen – Ar-beit-ge-ber. Aber wenn auch jeder Unternehmer in egal welcher Branche darauf besteht, dass seine Magd und sein Knecht Nebentätigkeiten anmelden müssen, lassen wir es gut sein. So ab sechsstellig pro Jahr wüssten wir es gern, aber weniger sind ja nur ein paar Erdnüsschen.