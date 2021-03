Kolumne Lock-Buch : Willkommen in der Dauerwelle

Willkommen in der Dauerwelle

Irgendwie hab ich wohl was verpasst. Deutschland verkündet einen neuen Lockdown – diesmal aber wirklich streng! Moment... ist denn der letzte schon zu Ende? Und wenn ja, wann war das denn?

Ich bin jedenfalls immer noch im Lockdown, und zwar in dem „jetzt bleiben alle mal zwei Wochen zu Hause, damit wir an Weihnachten unsere Verwandten besuchen dürfen“-Lockdown. Übrigens auch noch in dem „Ab November schließen wir die Gastronomie für drei Wochen“-Lockdown aka „Lockdown light“, mancher erinnert sich.