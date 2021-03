Kolumne Lock-Buch : Geduld war noch nie meine Stärke

Ja, ja, das Thema Impfen. Eine leidliche Geschichte für die Angehörigen, die ihre Eltern angemeldet haben und sich seit Januar mit diversen Problemen herumärgern müssen. Nach der nicht möglichen Änderung der Paar-Anmeldung habe ich meinen Papa zum Impfen gefahren, er ist schon mit der zweiten Impfung fertig.

Meine Mutter dagegen hatte bis vor wenigen Tagen immer noch keinen Termin! Da muss ich mal nachfragen, meinte ich. Ach nee, brauchst Du nicht, heißt es in der Familie, sei nicht so ungeduldig. O.k., ich warte, warte und warte, bis ich höre, da ist die Partnerin vergessen worden. Und von einer anderen Dame war die Rede, die telefonisch nach ihrem Termin nachfragte und dabei erfuhr, sie sei bereits geimpft.