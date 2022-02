Sport, Sprachen und mehr : Diese Kurse laufen bei den Bildungsträgern im Kreis Saarlouis

Um die Gitarre geht es bei einem Kurs der KVHS in Ensdorf. Foto: dpa/A3250 Oliver Berg

Kreis Saarlouis Tipps zur Abiturvorbereitung, Hilfe bei der Bewerbung, Sprachen, Sport und vieles mehr bieten die Bildungsträger im Landkreis an.

Die Bildungsträger im Kreis Saarlouis bieten regelmäßig neue Kurse an. Wir zeigen eine Übersicht der Angebote, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der Pandemie-Lage können sich Angebote auch kurzfristig ändern.



Familienbildungsstätte Saarlouis

Einen Spieletreff für Väter mit Kindern bis zehn Jahre gibt es ab dem 18. Februar einmal monatlich freitags. Die Kinder können dann von 16 bis 18 Uhr auf dem Waldspielplatz Saarlouis toben und spielen. Begleitet werden die Treffen vom Erlebnispädagogen und Pastoralreferenten Sven Hogen, der selbst Vater ist. Er gibt Spielimpulse aus der Waldpädagogik. Für die Väter bleibt Zeit zum Gespräch. Mitzubringen sind allwettertaugliche Kleidung sowie Spielzeug für den großen Sandgraben.

Anmeldung online auf www.fbs-saarlouis.de (Kurs-Nummer 59394), Infos unter Tel. (0 68 31) 4 36 37.

KEB Dillingen

Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln leitet Ortrud Kleber alle 14 Tage dienstags, jetzt am 15. Februar, 14 bis 15.30 Uhr, ein kleines Training im tibetischen Heilyoga „Lu Jong“. Dabei handelt es sich um eine Methode zur Anregung von Geist und Bewusstsein. Sie leitet außerdem alle 14 Tage mittwochs, jetzt am 16. Februar, 13.30 bis 15 Uhr, das Training „Starke Mitte durch starken Beckenboden – für Frauen ab 50“. Die Teilnahme kostet jeweils zwölf Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 11. Februar.

Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) richtet sich an chronisch Kranke, Menschen mit Behinderungen, Angehörige, Fachkräfte und weitere. Ziel ist die Stärkung der Selbstbestimmung der betroffenen Menschen durch die umfassende Beratung zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe. Die Beraterin Renate Schorr unterstützt die Ratsuchenden bei der Orientierung und im Entscheidungsprozess, informiert über Fragen zu Leistungen der Eingliederungshilfe, Rehabilitation, finanziellen Sicherung, Schwerbehinderung und Selbsthilfe. Nächster Termin bei der KEB in Dillingen ist Mittwoch, 16. Februar, 14.30 bis 16 Uhr. Es gilt die 2Gplus-/Booster-Regel und Maskenpflicht, eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 14. Februar.

Info und Anmeldungen bei der KEB Dillingen unter Telefon (0 68 31) 76 02 41 oder per E-Mail an info@keb-dillingen.de.

KEB Saar-Hochwald

Ein Kurs zum Thema „Spanisch für die Reise“ (Fortführung A1) startet am Donnerstag, 3. März, in den Räumen der Katholischen Familienbildungsstätte, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3 in Saarlouis. Die sechs Termine laufen jeweils von 17.45 bis 19.15 Uhr. Die Teilnahme kostet 48 Euro. Anmeldung bis zum 23. Februar im Internet auf http://anmelden-keb.de/59160.

In einem Online-Workshop geht es an drei Terminen um das Thema Bewerbung: am Freitag, 4. März, 16 bis 20 Uhr; am Samstag, 5. März, und Samstag ,12. März, von 10 bis 14 Uhr. Themen sind der Lebenslauf, das Anschreiben und das Vorstellungsgespräch. Die Teilnahme kostet 150 Euro, Anmeldung bis 25. Februar auf http://anmelden-keb.de/60100.

Französisch für den Alltag gibt es ab Montag, 7. März, 16 bis 16.30 Uhr. Fünf Termine in den Räumen der Katholischen Familienbildungsstätte, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3 in Saarlouis, kosten 40 Euro. Der Kurs behandelt das Niveau A1/A2. Anmeldung im Internet bis zum 23. Februar auf http://anmelden-keb.de/59153.

Ein Yoga-Kurs für Anfänger startet am Montag, 7. März, in der Katholischen Familienbildungsstätte in Saarlouis. Der Kurs läuft an diesem Termin sowie am 14. März, 21. März, 28. März und 4. April jeweils von 8.45 bis 10.15 Uhr. Grundfitness ist erforderlich. Gymnastikmatte und Kissen sind mitzubringen. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldung bis zum 28. Februar im Internet auf http://anmelden-keb.de/60001. Sollte aufgrund der Corona-Regeln eine Durchführung vor Ort nicht möglich sein, läuft der Kurs online ab.

„Englisch für die Reise“ gibt es ab Dienstag, 8. März, 16.30 bis 18 Uhr. Die Gebühr beträgt für sieben Termine 56 Euro. Der Kurs findet in den Räumen der Katholischen Familienbildungsstätte, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3 in Saarlouis statt. Anmeldung bis 25. Februar auf http://anmelden-keb.de/59151.

Die Online-Veranstaltung „Hoppla, mein Kind kommt in die Schule“ läuft am Mittwoch, 16. März, um 19.30 bis 21 Uhr. Wie Eltern für ihre Kinder Voraussetzungen zur Organisation und besseren Bewältigung des neuen Lernalltags schaffen können und wie die Kinder mit diesen neuen Anforderungen zurechtkommen, sind Kursinhalte. Anmeldungen bis 11. März online: http://anmelden-keb.de/59131.

„Die Selbstachtung – ich lerne mich selbst achten und lieben“ ist ein Online-Vortrag am Freitag, 18. März, 18 bis 20.15 Uhr, überschrieben. Die Diplom-Psychologin Silvia Sergieva wird Möglichkeiten aufzeigen, wie die Betroffenen zur inneren Stärke und Selbstachtung gelangen können und eine neue Lebensqualität für sich entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bis 16. März auf http://anmelden-keb.de/59353.

In dem Workshop Faszien-Fit am Samstag, 19. März, 12.30 bis 15 Uhr, vermittelt die Faszientrainerin Iris Görg in einer Kombination aus Theorie und Praxis. Der Workshop findet in den Räumen der Katholischen Familienbildungsstätte in Saarlouis statt. Teilnehmer sollen Gymnastikmatte, großes Handtuch, Getränk und bequeme Kleidung mitbringen. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Anmeldung im Internet bis zum 28. Februar auf http://anmelden-keb.de/59505.

Weitere Infos gibt es bei der KEB Saar-Hochwald unter Tel. (0 68 31) 76 97 44.

KVHS Ensdorf

Ein Yogakurs für Kinder beginnt am Montag, 7. März, 16.15 bis 17.15 Uhr, in der Grundschule Ensdorf. Der Kurs umfasst zehn Termine. Die Übungen sollen die körperliche Wahrnehmung sowie die Konzentration fördern und das körperliche Wohlbefinden steigern. Der Bewegungsdrang der Kinder steht im Vordergrund. Der Kurs richtet sich an Grundschüler. Die Kursgebühr beträgt 42 Euro

Ein Gitarrenkurs startet am Dienstag, 8. März, um 19 Uhr in der Grundschule Ensdorf. Die Teilnehmer erlernen Songs aus den Bereichen Rock, Pop, Folk und Blues von den 60ern bis heute. Notenlernen ist nicht unbedingt erforderlich. Der Kurs umfasst zehn Termine und kostet 55 Euro.

„Zurück zum Wunschgewicht“ heißt es ab Mittwoch, 9. März, 18.30 Uhr in der Grundschule Ensdorf. Unter der Leitung von Michaela Piroth gibt es Tipps und Anleitungen, um auf gesundem Weg abzunehmen und sein Gewicht zu halten. Der Kurs umfasst zwei Termine, die Teilnahme kostet 15 Euro.

Die Fußreflexzonenmassage ist am Mittwoch, 9. März, Thema bei der KVHS Ensdorf. Der Kurs mit Frank Drouin umfasst vier Termine und beginnt um 18.30 Uhr in Saarlouis, Hauptstraße 202. Die Teilnahme kostet 30 Euro.

Ein Pilates-Kurs startet am Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr in der Grundschule Ensdorf. Pilates als Trainingsmethode für mehr Beweglichkeit im Alter dient der Verbesserung von Körperhaltung, Koordination, Atmung, Konzentration und Ausdauer. Das Training ist für jede Altersstufe sowie Leistungsfähigkeit geeignet. Der Kurs umfasst elf Termine. Die Kursgebühr beträgt 51 Euro.

Ein Wildkräuterspaziergang startet am Samstag, 12. März, um 14 Uhr auf dem Parkplatz zum Hasenberg in Ensdorf. Die Teilnehmer lernen, Pflanzen und deren Inhaltsstoffe zu bestimmen und erhalten Tipps zur Verarbeitung und Verwendung. Die Kursgebühr beträgt 14 Euro.

Info und Anmeldung bei der KVHS Ensdorf Tel./Fax (0 68 31) 4 99 93 68 ab 16 Uhr, Anmeldung per E-Mail an: ensdorf@kvhs-saarlouis.de

KVHS Saarlouis

Zur Pfälzer Mandelblüte führt eine Fahrt der Kreisvolkshochschule (KVHS) Saarlouis am Samstag, 26. März. Abfahrt ist um 9 Uhr an der Stadtgartenhalle in Saarlouis, die Rückankunft ist für 19.30 Uhr geplant. Auf dem Programm steht ein Spaziergang entlang der Mandelallee in Maikammer und Gimmeldingen. Auch kommt die Kulinarik nicht zu kurz: Mandellikör, Wein und deftige Pfälzer Gerichte sollen die Sinne erfreuen. Der Reisepreis beträgt 70 Euro inklusive Fahrt im Reisebus, Reiseleitung durch Britta Hess, Spaziergang, Wein- und Likörverkostung, Mittagessen in einem Pfälzischen Restaurant (optional). Die Reise findet gemäß den Richtlinien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie statt.

Info und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Saarlouis, Tel. (0 68 31) 44 44 13, Fax (0 68 31) 44 44 22, E-Mail: kvhs@kreis-saarlouis.de.

VHS Dillingen

Die VHS Dillingen bietet von Montag, 14. Februar, bis Freitag, 18. Februar eine Intensivwoche zur Abiturvorbereitung in Französisch an. Das Übungsmaterial wird von der Kursleiterin gestellt. Die Teilnahme ist mit einem aktuellen Coronatest der Schule möglich. Der Kurs findet von 17 bis 18.30 Uhr im Haupthaus der VHS Dillingen statt. Der Kurs umfasst zehn Unterrichtsstunden. Die Kursgebühr beträgt 56 Euro.

Eine Intensivwoche zur Abiturvorbereitung in Englisch gibt es von Montag, 21. Februar, bis Freitag, 25. Februar. Der Online-Kurs Das Übungsmaterial in dem Online-Kurs, der via Skype durchgeführt wird, wird vom Kursleiter gestellt. Das Videokonferenz-Tool ist Skype. Der Unterricht findet an fünf Terminen von 17.30 bis 19 Uhr statt. Der Kurs umfasst zehn Unterrichtsstunden. Die Kursgebühr beträgt 56 Euro.

Bei Problemen mit dem Computer bietet die VHS Dillingen 90-minütige Beratungen für 60 Euro an. Vorab wird telefonisch oder per E-Mail das Problam dargestellt und ein Termin vereinbart. Es können keine Hardware-Probleme gelöst werden. Auch wird kein Support für spezielle Programme/Apps unter Windows beziehungsweise Android angeboten.

Die VHS Dillingen weist auf mehrere Livestreams auf www.vhs-wissen-live.de hin: Am Freitag, 25. Februar, 19.30 bis 21 Uhr geht es um „Die Himmelsscheibe von Nebra“. Durch den Vortrag führt Harald Meller, provinzialrömischer Archäologe, Prähistoriker und Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, ist Direktor des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt/Landesmuseum für Vorgeschichte. Die aktuelle Rolle der Frauen in Belarus ist Thema am Donnerstag, 3. März, von 19.30 bis 21 Uhr. Es diskutieren Alice Bota und Ljubow Kaspjarowitsch. Alice Bota ist Autorin und Journalistin, sie berichtet als Auslandskorrespondentin aus Moskau für Die Zeit. Ljubow Kaspjarowitsch ist eine belarussische Journalistin aus Minsk. Im Mai 2021 wurde sie verhaftet und zu 15 Tage Haft verurteilt.

Info und Anmeldung: VHS Dillingen, Telefon (0 68 31) 70 70 09.

VHS Lebach

Die VHS Lebach hat ihren Youtube-Kanal um ein Video ergänzt. Der Landtagspräsident Stephan Toscani war Ende Januar online zu Gast. Er hat dabei die Rolle und Funktion des Landtags erklärt. Das Video ist auf www.vhs-lebach.de unter „Bildung online“ oder direkt bei Youtube abrufbar.

Montagvormittags gibt es einen Pilates-Kurs. Das Training für eine gute Figur und zum Abbau stressbedingter Beschwerden beginnt jeweils um 11 Uhr. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich. Die Dozentin Utta Müller-Taglieber war lange Jahre Lehrerin für Sport. Es gilt derzeit die 2G-Plus-Regel.

Pilates gibt es unter anderem in Lebach. Foto: dpa-tmn/Christin Klose