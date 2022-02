Theater am Ring : Kammerorchester spielt im Theater Brahms, Haydn und mehr

Das bekannte Stuttgarter Kammerorchester kommt ins Theater am Ring nach Saarlouis. Foto: Wolfgang Schmidt/Foto: Wolfgang Schmidt Ammerbuch

Saarlouis Das Stuttgarter Kammerorchester spielt an diesem Freitag, 11. Februar, ein Konzert im Theater am Ring in Saarlouis. Einlass ist um 19 Uhr. Um 19.15 Uhr gibt es im Festsaal eine Konzerteinführung. Beginn des Konzerts ist dann um 20 Uhr.

„Aufgrund der pandemischen Situation muss das Konzert mit der Deutschen Radiophilharmonie abgesagt werden“, sagt Julia Hennings, Leiterin des Kulturamts in Saarlouis. „Wir wollten den Konzertabend aber nicht ersatzlos streichen und sind glücklich, das Stuttgarter Kammerorchester gewinnen zu können.“

Das Stuttgarter Kammerorchester (SKO) hat sich in den vergangenen Jahren weit über die Grenzen Deutschlands hinaus den Ruf als eines der besten und innovativsten seiner Art erspielt, heißt es in der Ankündigung. 75 Jahre nach seiner Gründung sieht sich das SKO als kulturelle Instanz in einer Doppelrolle. Unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Zehetmair und Markus Korselt als geschäftsführendem und künstlerischem Intendanten gelingt es dem Klangkörper, Tradition zu bewahren und gleichzeitig klangliche und programmatische Maßstäbe für die Zukunft zu setzen, heißt es weiter.

Das Konzert beginnt mit der Streichersinfonie Nr.10 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Zu den wenigen Solokonzerten, die Joseph Haydn geschrieben hat, zählt das erst 1962 wieder entdeckte Konzert für Violoncello und Orchester in C-Dur. Für das SKO bringt der Solocellist Nikolaus von Bülow das Stück auf die Bühne. Als Abschluss gibt es Musik von Johannes Brahms freuen: die relativ selten gespielte Streichersinfonie nach dem Streichquintett in G-Dur op.111. Konzertmeisterin ist an diesem Abend Susanne von Gutzeit.

Bereits gekaufte Karten für das Konzert der Deutschen Radiophilharmonie am 11. Februar im Theater am Ring behalten für das Konzert des Stuttgarter Kammerorchesters ihre Gültigkeit. Sie können aber auch an den jeweiligen Ticket-Regional-Vorverkaufsstätten zurückgegeben werden.