Stadthalle : Musical „Dschungelbuch“ kommt nach Dillingen

Mogli und seine Freunde sind im Februar zu Besuch in der Dillinger Stadthalle. Foto: Theater Liberi/Nilz Böhme

Dillingen „Dschungelbuch – das Musical“ ist am Freitag, 18. Februar, in Dillingen zu sehen. Hierzu lädt das Theater Liberi in die Stadthalle ein. Beginn ist um 16 Uhr.

Das Musical für Kinder ab vier Jahren erzählt die Geschichte von Freundschaften, die Grenzen überwinden, wie es in der Ankündigung heißt. In der Adaption von Liberi-Autor Helge Fedder geht das Findelkind Mogli auf Identitätssuche. Dabei lehrt ihn die Gemeinschaft im Dschungel, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten. „Mogli versucht zu verstehen, wer er ist und wo er eigentlich hingehört“, sagt Mogli-Darsteller Dominik Tiefgraber. „Zum Glück stehen ihm seine Freunde dabei mit Rat und Tat zur Seite.“ Moglis Reise wird begleitet von den eigens komponierten Titeln der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten im Vorverkauf 23/21/18 Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Der Preis an der Tageskasse beträgt zuzüglich zwei Euro.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass vor Ort ein Hygiene-Schutz-Konzept gilt. Die aktuellen Maßnahmen sind nachzulesen auf www.theater-liberi.de/corona. Sollte die Vorstellung aufgrund der Pandemie abgesagt werden müssen, gebe es eine Geld-zurück-Garantie.