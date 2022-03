Spenden gesucht : Die Nachfrage bei Caritas-Tafeln ist gestiegen

Merzig-Wadern Die Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln bei den Tafeln des Caritasverbandes Saar-Hochwald ist in den vergangenen Wochen spürbar gestiegen. Grund: die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und die damit im Saarland ankommenden Kriegsflüchtlinge.

Insgesamt verzeichnen die Tafeln in Dillingen, Saarlouis, Lebach und Wadern eine Zunahme von Tafelkundinnen und Tafelkunden, wie der Caritasverband mitteilt. Gleichzeitig sind die an die Tafeln abgegebenen Mengen an Lebensmittel in den vergangenen zwei Jahren teilweise stark gesunken. Daher bitten die Tafeln des Verbandes um haltbare Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen, wie beispielsweise Reis, Nudeln, Mehl, Zucker, Haferflocken, ungekühlte Milch in Tetra Paks, Konserven, Öl, Honig, Marmelade, Tee, Kaffee, Müsli oder Saft.