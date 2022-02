Villa Borg bietet Führung und Mitmachprogramme an : Groß und Klein töpfern Öllampen in der Villa Borg

Bei „Mittwochs im Museum“ können Besucher Mosaike und Öllampen in der Villa Borg herstellen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Foto: A. Weisgerber

Borg In den Fastnachtsferien können Groß und Klein in der römischen Villa Borg lernen, wie man Mosaike legt. Dabei ist nicht nur Geduld gefragt.

Der Archäologiepark Römische Villa Borg bietet in den Fastnachtsferien ein Mitmachprogramm an. Unter dem Motto „Mittwochs im Museum“ legen Besucher Mosaike und töpfern Öllampen.

Los geht’s am Mittwoch, 23. Februar, um 10.30 Uhr mit einer Führung sowie zwei Mitmachprogrammen für Groß und Klein. In der Führung begleitet ein Gästeführer die Besucher durch das rekonstruierte Landgut und vermittelt Wissen zur Geschichte der Villa und zum römisch-antiken Alltagsleben. Wie die Villa Borg in einer Pressemeldung mitteilt, sind beim Mosaiklegen Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt: Aus vielen bunten Keramiksteinchen entstehen unter Anleitung kleine Mosaike – ob frei oder nach vorhandenen Motiven. Beim Töpfern verwandeln die Teilnehmer ein Stück Ton mithilfe von Gipsformen und Werkzeugen in eine Öllampe nach römischem Vorbild. Auch hier stehen verschiedene Motive zur Auswahl. Auf Wunsch werden die Öllampen später in der Villa Borg gebrannt.

Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit Mosaiklegen. Nach einer kurzen Pause geht es um 12.30 Uhr weiter mit einer Villenführung, die etwa eine Stunde dauert. Die Herstellung von Öllampen startet um 14 Uhr. Das Angebot richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Die Teilnahme an einzelnen Programmpunkten ist ebenso möglich wie die Anmeldung zu dem ganzen Tag. Zwischen den jeweiligen Angeboten findet jedoch keine Betreuung statt.

Die Teilnahme an der Führung kostet drei Euro für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sowie fünf Euro für Erwachsene zuzüglich Eintritt; Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Die Gebühr für die Mitmachangebote Mosaiklegen und Öllampen töpfern beträgt für alle jeweils neun Euro zuzüglich Eintritt.