Ensdorf : RAG-Ausstellung öffnet mit neuen Exponaten

Persönliche Führungen durch die neu gestaltete Ausstellung in Duhamel gibt es auf Wunsch. Foto: BeckerBredel

Ensdorf Die RAG-Repräsentanz mit ihrer Ausstellung „Bergbau unser Erbe“ am Standort Duhamel in Ensdorf ist für Besucher wieder zugänglich – mit einigen neuen Exponaten. Über 14 000 Gäste haben seit der Eröffnung vor sechs Jahren die interaktive Dauerausstellung zum Nachbergbau in Ensdorf besichtigt, erläutert die RAG.

Die Ausstellung zum Nachbergbau ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, auch am Wochenende und an Feiertagen. Der Eintritt ist frei. Mit der RAG-Repräsentanz entstand 2016 in der denkmalgeschützten Maschinenhalle des früheren Bergwerks Saar ein neuer Ort der Kooperation und Kommunikation, der Begegnung und des Dialogs in der Nachbergbau-Ära. Die historische Bedeutung des Bergbaus, der Strukturwandel im Saarland sowie die Rolle der Nachhaltigkeit im Nachbergbau sind zentrale Themen der Ausstellung. Auf kleinen Monitoren sind zwölf Orte des Nachbergbaus im Saarland mit Fotostrecken und Infos vorgestellt, ein Tisch mit Berührungsbildschirm (Touchdisplay) erläutert bergbaubezogene Gegenstände einer großen Schauwand mit Filmen und Fakten. Protagonisten des Nachbergbaus erzählen von ihrer Motivation und ihrem Engagement. Ein Modell erklärt zudem das Grubenwasserkonzept der RAG für Reden und Duhamel. Neu ist ein großes Exponat zu Fragen der Nachhaltigkeit eines ehemaligen Bergbauunternehmens.