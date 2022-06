Tag des Bergmanns in Ensdorf : Zehn Jahre nach Ende des Bergbaus: Auch heute fühlen sich viele Saarländer damit verbunden (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 48 Bilder Das war der Tag des Bergmanns auf der Ensdorfer Bergehalde

Ensheim Bei diesem Anblick zahlreicher Bergleute in ihren typischen Trachten scheint es so, als sei der Steinkohlebergbau an der Saar immer noch lebendig. Ehemalige Kollegen, die unter Tage arbeiteten, ließen am Wochenende die Verbundenheit mit dieser das Saarland prägenden Epoche aufleben.