Motorsport : Ensdorfer Rennstall MDM hofft am Wochenende auf die Trendwende

Marc David Müller (links) biegt im belgischen Zolder als Führender in die erste Kurve. Er gewann das Rennen – wurde danach aber disqualifiziert. Foto: MDM/DMV

Ensdorf LKW packen, Autos aufladen – ab geht‘s. Das Ensdorfer Motorsport-Team MDM Racing startet an diesem Wochenende im niederländischen Assen zur vierten Veranstaltung des BMW 318ti Cup – und hofft, nach einer bislang eher frustrierenden Saison auf die Trendwende.

Beim letzten Rennen in Zandvoort führte Marc David Müller bis zur vorletzten Runde, verlor dann aber aufgrund eines defekten Kühlers an Tempo – und wurde auf Platz fünf zurückgereicht. Am Tag zuvor kollidierten unmittelbar vor ihm zwei Autos, Müller musste ins Kiesbett ausweichen und verlor viel Zeit. Am Ende wurde er Vierter.

Es war dennoch die bislang beste Saison-Platzierung für das Team – obwohl der Ensdorfer als Speerspitze des Rennstalls immer mit schnellen Zeiten geglänzt hatte. Doch stets warfen ihn Strafen zurück. Negativer Höhepunkt war die Disqualifikation am zweiten Renn-Wochenende im belgischen Zolder. „Bei der Kontrolle des Autos nach den Rennen wurde festgestellt, dass das Drehmoment des Fahrzeugs die erlaubten 190 Newtonmeter um ein Prozent überschritt“, berichtete Müller, der die Ziellinie als Erster überquert hatte. Das Ergebnis der Messung verwunderte, denn bei der Kontrolle zwischen dem Qualifikationstraining, in dem Müller Schnellster war, und dem Rennen war noch alles in Ordnung gewesen. Nach dem Rennen habe es dann aber komplett andere Werte gegeben, rätselt Müller.