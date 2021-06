Schädlinge in der Innenstadt : CDU will Tauben und Ratten beseitigen

Die Taubenproblematik in der Innenstadt hängt, laut CDU Saarlouis, direkt mit der Müllproblematik in der City zusammen. Foto: lx/CDU Saarlouis

Saarlouis Bisherige Maßnahmen hätten nicht den gewünschten Erfolg gezeigt. Schuld seien unter anderem auch die Anwohner selbst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Laux

Der CDU Ortsverband Saarlouis-Innenstadt will die Probleme durch Schädlinge, insbesondere Ratten und Tauben in der Innenstadt nachhaltig beseitigen. Dies teilte der Ortsverband nun in einer Presseerklärung mit. „Viele Anwohner, Wohneigentümer und Gewerbetreibende im Innenstadtbereich von Saarlouis beklagen sich vermehrt über verschmutzte Gebäude und Innenhöfe, die durch Taubenkot verursacht wurden. Auch Denkmäler und Grünanlagen, wie beispielsweise der Saarlouiser Saaraltarm, sind im Stadtgebiet davon betroffen“, wird Stefanie Rupp vom Vorstand des Ortsverbandes in der Pressemitteilung zitiert.

Das Anbringen von Gitterdrähten, wie jüngst unter der Brücke der Holtzendorffer Straße am Saaraltarm geschehen, verlagere die Probleme lediglich, löse sie aber nicht vollständig. Schäden durch eine hohe Populationsdichte von Ratten seien ebenfalls immer häufiger zu beobachten: Löcher auf dem Großen Markt, besiedelte Bäume, Schäden an Fahrzeugen und Stromkästen zeugen davon.

Julie Levacher, betroffene Anwohnerin und CDU-Vorstandsmitglied: „Es ist zwingend geboten, dass die Stadtverwaltung tätig wird, um eine tierschutzgerechte und nachhaltige Lösung zu finden, die die vorliegenden Probleme eindämmt und somit die Verschmutzung von Gebäuden sowie die Gesundheitsgefahren von Besuchern und Anwohnern im Innenstadtbereich auf ein Mindestmaß reduziert.“

Im Sinne des Tierschutzes sei eine der effektivsten Maßnahmen hierzu die Errichtung betreuter Taubenschläge. Diese dienen dazu, den Stadttauben eine artgerechte Wohn- und Brutfläche zu ermöglichen und haben den Vorteil, dass die umliegenden Dächer, Balkone und Innenhöfe nicht mehr durch den Taubenkot verschmutzt werden und der Kot zugleich zentral entfernt werden kann. Zudem biete es die Möglichkeit, die gelegten Taubeneier durch Gips-Attrappen zu ersetzen, um die Population kontrolliert einzugrenzen. Gleichzeitig wird den Tieren ein artgerechtes Futter und Wasser zur Verfügung gestellt, sodass diese gesund bleiben und nicht etwa durch fehlende Nahrungsquellen den Müll aus Eimern fressen und dadurch auch eine erhebliche Gesundheits- und Seuchengefahr für den Menschen darstellen können.

Die gegenwärtig betriebenen Taubenhäuser stellt die CDU in ihrer Pressemitteilung in Frage, da keine Minimierung der Populationen sichtbar ist. „Eine Neukonzipierung der Taubenhäuser und der kontrollierten Brutplätze muss daher erarbeitet werden, wilde Brutplätze konsequent geschlossen und Ausweich-Brutplätze unattraktiv gemacht werden. Die langfristige Regulierung wird dazu führen, dass die Taubenbestände kleiner und gesünder würden“, so Stefanie Rupp weiter.

Die hohen Populationsdichten komme, so die CDU weiter, durch das hohe Nahrungsangebot zustande, insbesondere durch Fütterung (Tauben), beziehungsweise durch die Vielzahl privater und öffentlicher Müllbehältnisse (Ratten). Besonders ärgerlich in den Augen der CDU, dass oftmals private Müllbehältnisse etliche Tage vor der Leerung draußen abgestellt werden. „Überall im Stadtkern und gerade in der Bibelstraße und Weißkreuzstraße ist dies zu beobachten, was die hohe Dichte an Ratten wohl erklärt,“ sagt Ute Mücklich-Heinrich, ansässige Gewerbetreibende und Mitglied im Vorstand. „Eine Lösung des Müllproblems ist der Schlüssel zur Minimierung der Rattenpopulation“, so Mücklich-Heinrich weiter.

Vor allem weggeworfene Essensreste und überfüllte Müllcontainer ziehen Tauben - aber auch Ratten - an. Foto: lx/CDU Saarlouis