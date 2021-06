Zu geringe Nachfrage : Glasfaser-Ausbau in Dillingen gestoppt

Glasfaser-Ausbau in Dillingen gestoppt

Vorerst wird es kein schnelleres Internet in den Dillinger Stadtteilen Diefflen und Pachten geben. Foto: dpa/Stefan Sauer

Dillingen Das Glasfasernetz in Dillingen wird vorerst nicht ausgebaut werden. Wie die Deutsche Glasfaser mitteilt, ziehe sich das Unternehmen aufgrund der zu niedrigen Nachfrage aus dem Glasfaserprojekt in Diefflen und Pachten zurück.

Mit lediglich vier Prozent Vertragsabschlüssen nach sechs Wochen wird die Nachfragebündelung in beiden Stadtteilen vorzeitig beendet, wie es heißt. „Das bedauern wir sehr“, sagt Rainer Menz, Projektleiter von Deutsche Glasfaser. „Wäre die Nachfrage höher, gäbe es noch Möglichkeiten, das Projekt fortzusetzen. Bei einer so geringen Beteiligung nach sechs Wochen ist ein weiteres Engagement im Rahmen einer Verlängerung der Nachfragebündelung leider nicht mehr zu rechtfertigen“, sagt Menz. Ob es irgendwann einen neuen Anlauf geben wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen.

Der Servicepunkt an der Gutenbergstraße 8 in Dillingen bleibt geschlossen. Die bisher eingegangenen Kundenaufträge sind hinfällig und werden von Deutsche Glasfaser nicht angenommen. Mangels Vertragsabschluss entstehen dem Kunden auch keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Netzanbieter. Allerdings schließt das Unternehmen ein erneutes Engagement in Dillingen zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus, wie es abschließend heißt.