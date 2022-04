Wechsel an der Spitze : Waldraff neuer CDU-Fraktionschef im Bouser Gemeinderat

Der CDU-Politiker Patrick Waldraff führt seine Partei jetzt auch im Bouser Gemeinderat an. Foto: BeckerBredel

Bous Der bisherige Fraktionsvorsitzende Erich Simon will den Christdemokraten im Rat aber weiterhin als Mitglied erhalten bleiben.

Die Bouser CDU-Gemeinderatsfraktion stellt sich an ihrer Spitze neu auf. Künftig wird der frisch gebackene Landtagsabgeordnete Patrick Waldraff als Vorsitzender für die Christdemokraten im Bouser Gemeinderat sprechen. Der 34-Jährige wurde kürzlich von den Mitgliedern seiner Fraktion im Rahmen einer Sitzung einstimmig gewählt. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Erich Simon hatte das Amt zuvor mit Verweis auf seinen aktuellen Gesundheitszustand zur Verfügung gestellt. Nach eigenen Aussagen will er der Fraktion aber als erfahrenes Mitglied erhalten bleiben. „In den letzten Wochen ist in mir die Entscheidung gereift, den zeitintensiven und anstrengenden Job als Fraktionsvorsitzer abzugeben. Aufgrund gesundheitlicher Probleme sehe ich mich nicht mehr imstande, den damit verbundenen Anforderungen vollumfänglich gerecht zu werden. Mit Patrick Waldraff haben wir nun einen Vorsitzenden, der trotz seiner noch jungen Jahre bereits viel politische Erfahrung mitbringt und der die Fraktion mit Sicherheit gut führen wird. Ich werde ihn dabei selbstverständlich unterstützen und mich weiterhin aktiv einbringen“, so Simon.

Waldraff, der bereits seit 2009 für seine Partei im Gemeinderat sitzt und seit 2020 auch Landesgeschäftsführer der CDU Saar ist, machte bereits kurz nach seiner Wahl deutlich, dass er sich die neue Herausforderung mit Herzblut angehen will. „Ich bin überzeugter Bouser und mir ist es wichtig, dass das Leben in meiner Heimatgemeinde lebenswert bleibt. Von daher werde ich die erfolgreiche Arbeit meines Amtsvorgängers fortführen, dabei aber auch notwendige neue Akzente setzen“, kündigte Waldraff an. So will er sich verstärkt um das Thema Wirtschaftsförderung und Sauberkeit im Ortskern kümmern. Aber auch die Unterstützung der Bouser Vereine sei eine „Daueraufgabe“, wie Waldraff im SZ-Gespräch betont. Denn ohne die ginge in der Gemeinde „gar nichts“.