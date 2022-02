Trotz unklarer Kosten : Gemeinde Bous gibt grünes Licht für Wirtschaftsplan der eGo-Saar

Der neue Wirtschaftsplan des eGo-Saar-Zweckverbandes sieht mehr Stellen für das Jahr 2022 vor. In der Gemeinde Bous rechnet man daher mit höheren Beiträgen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bous Nicht erst seit der Corona-Pandemie können die Menschen in Bous, die sich für die Politik in ihrer Gemeinde interessieren, über das Ratsinformationssystem der Gemeinde einen Einblick in die Arbeit des Gemeinderates und der verschiedenen Ausschüsse erhalten.