Nach über vier Monaten : Seit Oktober auf der Flucht: Polizei fasst flüchtigen Sexualstraftäter in Bous

Saarbrücken/Bous Erfolg für die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums: Die Beamten nahmen am Mittwoch einen flüchtigen Sexualstraftäter fest, der sich seit Oktober auf der Flucht befand. Offenbar wurde dem Mann von verschiedenen Personen Unterschlupf gewährt.

Das Dezernat für Zielfahndung des Landespolizeipräsidiums im Saarland hat am Mittwoch eine erfolgreiche Festnahme in die Wege geleitet. Der flüchtige Mann verbrachte die letzten Jahre in der Saarländischen Klinik für Forensische Psychiatrie in Merzig. Dort hatte er genehmigten Ausgang Ende Oktober 2021 – und kehrte nicht wieder zurück.