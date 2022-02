Zahlen von Donnerstag : 489 Corona-Fälle und ein Verstorbener im Kreis Saarlouis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kreis Saarlouis Über 4000 Menschen im Kreis Saarlouis sind derzeit infiziert. Der Inzidenz-Wert sinkt leicht.

Ein Mensch aus dem Kreis Saarlouis ist gestorben, während er mit Corona infiziert war. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf insgesamt 210.

Weiterhin meldet der Landkreis, dass am Donnerstag 489 Neuinfektionen registriert wurden. 92 Betroffene leben in Saarlouis, 71 in Dillingen, 45 in Lebach, 40 in Schmelz, 39 in Wadgassen, 35 in Überherrn, 33 in Schwalbach, 32 in Rehlingen-Siersburg, 27 in Saarwellingen, 24 in Wallerfangen, 20 in Ensdorf, 16 in Nalbach und 15 in Bous. Als genesen gelten derweil 687 weitere Menschen.

Somit sind derzeit 4211 Menschen im Kreis Saarlouis nachweislich mit Corona infiziert. 801 Betroffene leben in Saarlouis, 510 in Dillingen, 392 in Schmelz, 366 in Wadgassen, 334 in Saarwellingen, 345 in Schwalbach, 293 in Lebach, 259 in Rehlingen-Siersburg, 227 in Überherrn, 197 in Bous, 167 in Wallerfangen, 164 in Nalbach und 154 in Ensdorf. Seit Beginn der Pandemie hat es im Kreis Saarlouis insgesamt 30 038 Corona-Fälle gegeben; 25 617 Betroffene gelten nach Angaben des Landkreises wieder als genesen.

Das Gesundheitsamt informiert weiterhin über Covid-19-Fälle an über 50 Schulen und Kitas. Die meisten positiven Testergebnisse gab es demnach am Johannes-Kepler-Gymnasium in Lebach und am TGSBBZ in Saarlouis (jeweils sieben), am Robert-Schuman-Gymnasium in Saarlouis sowie der Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule Dillingen (jeweils sechs) und an der Kita Griesborn, der Kita Tausendfüßler Schwalbach und der Kita St. Raphael Bous (jeweils vier).