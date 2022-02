Musical, Frauenbühne und mehr : Diese Veranstaltungen stehen in Dillingen an

Gut besucht war im Jahr 2019 der Kunsthandwerkermarkt im Dillinger Lokschuppen. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Dillingen Das Kulturprogramm hat viel zu bieten: Von Kabarett, Klassik- und Popkonzerten, ein Kindermusical bis zum Kunsthandwerkermarkt.

Trotz der weiter andauernden Corona-Pandemie möchte die Stadt Dillingen auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Kulturprogramm präsentieren. Geplant sind nach Angaben der Stadt Veranstaltungen für Jung und Alt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr wieder ein facettenreiches Programm kultureller Veranstaltungen durchführen und auf diese Weise unseren Bürgerinnen und Bürgern wieder ein wenig Normalität bieten können“, sagt Bürgermeister Franz-Josef Berg.

Neben Kabarettveranstaltungen wie der Frauenbühne sollen auch wieder Bands auf der Dillinger Kulturbühne spielen. Darüber hinaus sind Klassik- und Popkonzerte geplant sowie ein Kindermusical. Auch der Kunsthandwerkermarkt auf dem Gelände am Lokschuppen soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Dort können Künstlerinnen und Künstler ihre handgefertigten Produkte ausstellen und zum Kauf anbieten. Der erste Termin nach aktueller Planung ist das Musical „Dschungelbuch“ am Freitag, 18. Februar. Die Aufführung in der Stadthalle beginnt um 16 Uhr, Veranstalter ist das Theater Liberi.

Das ursprünglich für den 11. März geplante Konzert der Münchener Freiheit musste zwischenzeitlich vom Veranstalter auf den 2. Dezember verlegt werden. Die Karten behalten allerdings ihre Gültigkeit.

Zur Frauenbühne kommen die Tollkirschen am Freitag, 25. März, in die Stadthalle. Ab 20 Uhr präsentieren sie ihr aktuelles Programm „Donna mobile“.

Das Schauspiel „Sophie Scholl – die letzten Tage“ ist am Mittwoch, 27. April, ebenfalls ab 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Eine weitere Auflage der Frauenbühne gibt es am Freitag, 29. April: Ab 20 Uhr präsentiert Simone Fleck „Männerobst“.

Der Kunsthandwerkermarkt im und um den Dillinger Lokschuppen ist für Samstag, 7. Mai, und Sonntag, 8. Mai, vorgesehen.

Die Komödie „Komplexe Väter“ ist am Freitag, 13. Mai, ab 20 Uhr in der Stadthalle zu sehen. In den Sommermonaten steht zudem wieder die Dillinger Kulturbühne auf dem Programm. Diese läuft immer donnerstags in der Zeit vom 16. Juni bis 25. August jeweils ab 19 Uhr in der Innenstadt.

Die Stadt weist in der Pressemitteilung darauf hin, dass die Liste nicht abschließend sei. Zudem sei die Durchführung der Veranstaltungen abhängig von der aktuell geltenden Corona-Verordnung.

Ihr Programm „Donna Mobile“ präsentieren die Tollkirschen. Foto: Reiner Albrecht