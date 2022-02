Corona-Zahlen von Mittwoch im Kreis Merzig-Wadern : Ein weiterer Toter und 238 neue Corona-Fälle

Merzig-Wadern Ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Mettlach, der an Corona erkrankt war, ist gestorben. Das hat der Landkreis am Mittwoch mitgeteilt. Es ist der 93. Todesfall in Zusammenhang mit der Pandemie.

Zudem registrierte der Kreis 238 neue Corona-Fälle – 88 Betroffene leben in Merzig, 39 in Beckingen, 38 in Wadern, 32 in Losheim am See, 22 in Mettlach, elf in Perl und acht in Weiskirchen. Als genesen gelten 602 weitere Menschen.