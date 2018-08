Wechselhafter Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In der Nacht zum Montag bleibt der Himmel vielerorts klar. Die Sicht auf den Sternschnuppenstrom der Perseiden - er erreicht in dieser Nacht sein Maximum - dürfte zumeist frei sein. Es kühlt auf 15 bis 10 Grad ab.



Am Montag könnte es dann ungemütlicher werden: Im Lauf des Vormittags ziehen von Westen her Wolken auf. Schauerartige Regenfälle und Sturmböen kommen gebietsweise auf, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad. Am Rhein steigen die Temperaturen auf maximal 30 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es wolkig, gebietsweise regnet oder gewittert es auch. Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen dann voraussichtlich zwischen 20 und 24 Grad.