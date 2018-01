Erlitt Lkw-Fahrer Herzinfarkt hinterm Steuer?

(jam) Der 49-jährige Lkw-Fahrer, der in der Nacht zum Montag auf der A 8 verunglückt ist, war offenbar alles andere als gesund. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage mitteilte, geht die Rechtsmedizin als Todesursache nach einer Kurzdiagnose von einem Herz-Kreislauf-Versagen „bei frischem Hinterwandinfarkt bei Blutzuckererhöhung“ aus. Der Tod sei nicht Folge des Unfalles. Gut möglich also, dass Viktor R. am Steuer ein Infarkt ereilte und er beim Versuch, auf dem Standstreifen anzuhalten, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sicher ist das allerdings noch nicht, denn der beauftragte Gutachter hat sich noch nicht offiziell geäußert. Die Sattelzugmaschine war in der Nacht zu Montag auf der A 8 kurz vor der Abfahrt Einöd in eine Nothaltebucht gefahren und vom unbefestigten Bankett eine Böschung hinabgestürzt.