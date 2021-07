Kommentar : Mehr Respekt vor dem, was andere tun!

Saarbrücken Kaum haben Studierende in Saarbrücken ihre Kunstwerke auf Stromkästen vollendet, schon wurden einige der Kästen beschmiert.

Natürlich muss nicht jedem gefallen, was Studierende der Kunsthochschule auf Stromkästen in Saarbrücken malen. Wer aber wird bestreiten, dass mit dieser Aktion aus den grauen Dingern Hingucker wurden. An ein paar Punkten ist die City nun überraschender – und schöner.

Leider ist es bei den Kunststromkästen wie mit einer frisch gestrichenen Hausfassade. Kaum ist die Farbe trocken, kommt schon einer und klebt was drüber oder sprüht seine Graffitizeichen darauf. Viel Mühe und oft auch Geld werden so im Handstreich zunichte gemacht. Ob im Suff oder ob aus vermeintlicher Stadtrebellenpose heraus, spielt dabei gar keine Rolle. Das Entscheidende ist: Es fehlt der Respekt vor dem, was andere tun. Im aktuellen Fall liegt die Vermutung nahe, dass die Schmierfinken Fans eines Fußballvereins waren. Was würden die wohl sagen, wenn man einfach mal den Rasen ihres Stadions umgraben würde.