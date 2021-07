Kommentar zur Umbenennung von Straßen in Saarbrücken : Respekt vor der Arbeit des Bezirksrats Mitte

Saarbrücken Die Kommission des Bezirksrats Mitte zur Bewertung von Straßennamen verdient Respekt.

Die Vergangenheit muss kontrolliert werden. Denn wer die Vergangenheit im Griff hat, der bestimmt auch die Gegenwart und womöglich sogar die Zukuft. Deshalb wird in einem Wahrheits-Ministerium festgelegt, was gerade richtig und falsch ist. Und dann wird die Vergangenheit so angepasst und manipuliert, dass sie zur Linie der übermächtigen Partei passt. Menschen, die in Ungnade gefallen sind, werden aus Fotografien wegretuschiert und in den Archiven eliminiert. Wer nicht zur aktuellen Wahrheit passt, den hat es nie gegeben. So beschreibt George Orwell in seinem Roman „1984“ die Arbeit der Gedankenkontrolleure.