Wichtiges Ehrenamt : St. Jakobus Hospiz schult ab Oktober neue Ehrenamtliche

Saarbrücken Die Begleitung Schwerstkranken und Sterbender sowie ihres Umfeldes gehört zu den wichtigsten Ehrenämtern. Dafür ist ein Vorbereitungskurs unerlässlich. Der nächste beginnt in wenigen Wochen.

Wer als ehrenamtliche Helferin oder Helfer die ambulante Hospizarbeit unterstützen möchte, muss an einem Vorbereitungskurs teilnehmen. Gedacht ist dieser Befähigungskurs für Menschen, die daran interessiert sind, Schwerstkranke und Sterbende zu begleiten sowie Angehörige und Trauernde zu unterstützen.

Vor diesem Kurs gibt es einen Infomationsabend in der katholischen Kirche St. Jakob, Alt-Saarbrücken, Keplerstraße 13. Er beginnt am Dienstag, 7. September, um 19 Uhr.

Interessentinnen und Interessenten melden sich bitte bis zum Freitag, 3. September, verbindlich an. Die Anmeldung zum Befähigungskurs ist telefonisch unter der Nummer (06 81) 9 27 00 16 oder per E-Mail an die Adresse ambulanteshospiz@stjakobushospiz.de möglich