Weiter Ärger bei der Feuerwehr in Fechingen und Ensheim : Löschwagen parkt im Zelt, Folie schützt Damendusche vor neugierigen Blicken – wie geht das Bau-Chaos weiter?

Kevin Altpeter, Löschbezirksführer der Feuerwehr Fechingen, steht mit seinem Stellvertreter Lukas Grenwelge (links) vor dem Zelt, in dem immer noch provisorisch das neue Einsatzfahrzeug geparkt wird. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Es rumort nach wie vor bei den Saarbrücker Löschbezirken Ensheim und Fechingen. In Fechingen muss das nagelneue Feuerwehrauto in einem Zelt stehen. Warum? Und was sagt die Stadt dazu?