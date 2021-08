Übergabe mit Landrat Gallo : Zwei neue Autos für die Palliativversorgung

Homburg Es handelt sich um eine Spende des Fördervereins St. Jakobus Hospiz an das Hospiz. Die ambulante Versorgung schwerstkranker Menschen im Saarpfalz-Kreis soll so weiter verbessert werden.

Die Vorsitzende des Fördervereins St. Jakobus Hospiz e.V., Rita Waschbüsch, hat zwei Neufahrzeuge an das SAPV-Team Saarpfalz (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) der St. Jakobus Hospiz gemeinnützige GmbH in Homburg übergeben. Hospiz-Geschäftsführer Paul Herrlein nahm gemeinsam mit Mitarbeitern die Spende entgegen, wie die Einrichtung weiter mitteilt. Die Fahrzeuge wurden vor dem Gebäude der Kreisverwaltung in Homburg präsentiert und im Beisein von Landrat Theophil Gallo an das Team offiziell übergeben.