Längerer Badespaß im Freien : Freibäder bleiben bis 8. September offen

Saarbrücken Wegen des noch sommerlichen Wetters verlängern die Saarbrücker Bäder die Freibadsaison um eine Woche. Das Schwarzenbergbad sowie das Dudweiler Freibad haben dann von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Kombibad Fechingen lädt von 9 bis 20 Uhr zum Freiluftschwimmen ein.

Die Saisonkarten bleiben gültig und können in den jeweiligen Saarbrücker Bädern bis zum Ende der Freibadsaison am 8. September genutzt werden.

Ab Montag, 2. September, gelten für das Kombibad Altenkessel wieder die regulären Herbst- und Winteröffnungszeiten für die Hallenbadnutzung. Das Hallenbad in Dudweiler öffnet für die Badegäste wieder am Dienstag, 10. September. Das Vereins- und Schulschwimmen beginnt in Dudweiler bereits ab Montag, 2. September. Das neue Kursprogramm der Saarbrücker Bäder steht im Internet. Das teilt die Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH mit.