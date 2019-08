Mehr Betten : Wo und wann in Saarbrücken Hotels eröffnen

Wo und wann in Saarbrücken Hotels eröffnen

Saarbrücken Es sei „unstrittig“, dass die Landeshauptstadt Saarbrücken mehr Hotelkapazität braucht, sagt der Leiter des städtischen Amts für Wirtschaftsförderung, Sebastian Kurth. Von daher freue er sich über die Entwicklung, die er so skizziert:

In der ehemaligen Oberpostdirektion an der Ecke Klausener-/Poststraße gegenüber der Westspange in Malstatt hat Anfang August ein „Holiday Inn Express“-Hotel mit 164 Zimmern und einem Tagungsbereich eröffnet.