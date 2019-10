Nach begonnener Militäroffensive : Aufgebrachte Kurden starten spontane Anti-Türkei-Demo in Saarbrücken

Mit Transparenten demonstrieren Kurden in Saarbrücken gegen eine türkische Militäroffensive in Nord-Syrien.

Saarbrücken An die 200 Menschen haben mit einer Protestkundgebung vor der Europa-Galerie auf den Einsatz des türkischen Militärs gegen Kurden in Nord-Syrien demonstriert.

Zu einer unangemeldeten Demonstration gegen den Militäreinsatz der Türkei in Nord-Syrien gegen Kurden haben sich am Mittwochabend (9. Oktober) zahlreiche Kutden in Saarbrücken versammelt. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich die ersten Teilnehmer gegen 18.45 Uhr vor der Europa-Galerie in Nähe des Hauptbahnhofs versammelt. Rasch sei die Menge der spontanen Kundgebung auf geschätzte 200 Menschen angestiegen. Bis kurz nach 20 Uhr sollen hauptsächlich Kurden mit Plakaten und Transparenten gegen die türkische Militäroffensive protestiert haben. Die Stimmung sei ziemlich aufgeheizt gewesen. Letztlich ging die Demonstration aber friedlich zu Ende, sagt der Behördensprecher.