Konzert : „Times and Tales“ im Kunstwerk

Saarbrücken Songs, die das Leben schrieb, spielt die Band „Times and Tales“ am Freitag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, im Kunstwerk in der Scheidter Straße. Die Band um Gerhardt Lang und Bernadette Becker setzt auf Eigenkompositionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red