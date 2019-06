Angriff im Bus : Busfahrerin geschlagen

In Saarbrücken ist eine 57-jährige Busfahrerin angegriffen worden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken (red) Am Samstagabend ist kurz vor 21 Uhr eine 57-jährige Busfahrerin an einer Bushaltestelle am Rabbiner-Rülf-Platz von einer etwa 20 Jahre alten männlichen Person dunklen Typs beleidigt, bespuckt und mit einem Faustschlag gegen den Kopf traktiert wordem, wodurch sie leicht verletzt wurde.

